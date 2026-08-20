Flamazo en cilindro de gas deja a joven con lesiones en la colonia Revolución

Un joven de aproximadamente 25 años resultó con lesiones menores en la mano derecha luego de que se registrara un flamazo en un cilindro de gas de 10 kilogramos, en una vivienda de la colonia Revolución.

El incidente ocurrió durante la mañana de este jueves en el cruce de las calles Reforma Urbana y Dorados de Villa, donde vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia tras observar el flamazo.

Elementos de la Policía Municipal y del H. Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron contener la situación, evitando que el incidente pasara a mayores.

Una agente de la Policía Municipal, quien cuenta con preparación como paramédica, brindó los primeros auxilios al joven, quien presentó lesiones menores en una de sus manos.

Tras ser valorado en el lugar, se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía revisar periódicamente las condiciones de los cilindros, conexiones y mangueras de gas para prevenir accidentes que puedan poner en riesgo a las familias.