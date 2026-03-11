Detienen a 4 hombres y a una mujer por violencia familiar

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, que participan en el Operativo Conjunto, en el municipio de Cuauhtémoc, detuvieron a cinco personas que contaban con órdenes de aprehensión por diversos hechos de violencia familiar.

Las personas detenidas responden a los nombres de, Cecilia S. R., de 41 años de edad, Juan de Dios G. L., de 38 años, Julio E. R., de 30 años de edad, Yasser Tristán F. O., de 25 años de edad, y a Jaime Alejandro B. U.

Fueron puestas a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Benito Juárez conocedores de las respectivas causas penales para ser llevados a las audiencias en las que agentes del Ministerio Público formularán imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).