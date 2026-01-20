Detienen a 2 sujetos por asalto en un hotel, víctima había denunciado privación de la libertad

La Fiscalía de Distrito Zona Centro dio a conocer que el pasado 15 de enero se reportó la privación ilegal de una persona en un hotel ubicado al norte de la ciudad, mismo que, después de las investigaciones, se determinó que había incongruencias en las declaraciones de la víctima, quien posteriormente reconoció que únicamente se trató de un robo.

Edwin Iván Rodríguez Balderrama, coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas explicó que a las 8:18 horas se recibió un reporte de privación de la libertad y/o secuestro exprés en el Hotel Tecnológico Norte.

Agentes de la Policía Estatal que se encontraban en el lugar procedieron a la detención de 2 personas quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público, identificadas como Lorenzo V. A. y Víctor Manuel V. A., padre e hijo originarios de Ciudad Juárez en donde trabajan para una empresa de seguridad privada.

Según las primeras declaraciones de la víctima, él arribó de Durango a la estación de camiones del Pistolas Meneses alrededor de las 5:00 am, desde donde pidió un taxi hacia el hotel y arribar, se percató de la presencia de dos masculinos quienes lo observaron llegar a la habitación y al ingresar la llave, lo obligaron a entrar para luego propinarle algunos golpes y mensajes alusivos de la delincuencia organizada, despojándolo de 14 mil pesos y diversas pertenencias.

Posteriormente, en las investigaciones se encontraron discrepancias que, al día siguiente fueron admitidas por la víctima, explicando que originalmente, las personas detenidas lo invitaron a tomar bebidas embriagantes y al percatarse del dinero que él tenía en su maleta, lo tomaron y huyeron de la habitación.

El sujeto los persiguió hasta el lobby en donde pidió el auxilio de la policía estatal, acusándolos de haberlo privado de su libertad.

En este sentido, la investigación se reclasificó como un delito de robo y el 17 de enero, en audiencia inicial, se logra un acuerdo reparatorio con la víctima, regresándole la cantidad que originalmente le habían robado.

El fiscal Heliodoro Araiza expresó que no se formularon cargos contra la víctima ya que se desdijo de los dichos en los términos establecidos como inmediatos.