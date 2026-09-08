Detienen a 2 hermanos por darle golpiza a mujer en San Juanito

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron a José Alfredo H. G y a Elsa Olaya, H. G., de 46 y 43 años de edad, por las lesiones de consideración producidas a una mujer, en el municipio de Bocoyna.

La detención en flagrancia de las citadas personas fue por la agresión física perpetrada a la víctima de nombre Aracely L. R., de 29 años de edad, en hechos registrados el pasado domingo, en la colonia Barrio Peñitas del poblado de San Juanito.

Debido a las lesiones que presenta la víctima, fue trasladada a recibir atención médica en el Hospital del Seguro Social.

Las investigaciones ministeriales establecen que los detenidos, quienes son hermanos, agredieron a la víctima luego de una discusión.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).