CARGANDO INFORMACIÓN...

Detienen a 2 hermanos por darle golpiza a mujer en San Juanito

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron a José Alfredo H. G y a Elsa Olaya, H. G., de 46 y 43 años de edad, por las lesiones de consideración producidas a una mujer, en el municipio de Bocoyna.

La detención en flagrancia de las citadas personas fue por la agresión física perpetrada a la víctima de nombre Aracely L. R., de 29 años de edad, en hechos registrados el pasado domingo, en la colonia Barrio Peñitas del poblado de San Juanito.

Debido a las lesiones que presenta la víctima, fue trasladada a recibir atención médica en el Hospital del Seguro Social.

Las investigaciones ministeriales establecen que los detenidos, quienes son hermanos, agredieron a la víctima luego de una discusión.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp