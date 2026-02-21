Detiene Fuerza Especial SWAT a masculino armado tras operativo en Cuauhtémoc

Como parte de las acciones estratégicas implementadas ante hechos violentos de alto impacto registrados en el municipio de Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor, llevó a cabo un operativo conjunto que derivó en la detención de un masculino por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, ha reiterado que la reacción inmediata, el despliegue táctico especializado y el trabajo coordinado con las áreas de inteligencia permiten contener y desarticular a generadores de violencia en distintas regiones del estado.

Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2026, cuando la Fuerza Especial SWAT, en coordinación con la Unidad de Inteligencia de esta Secretaría, implementó un operativo aéreo y terrestre, con el objetivo de ubicar a posibles responsables vinculados a eventos violentos recientes.

Los elementos marcaron el alto a una camioneta sin placas de circulación. Durante la inspección visual del automotor, los oficiales observaron a simple vista un arma larga y equipo táctico en el interior, motivo por el cual se procedió a su aseguramiento inmediato y a la detención del conductor quien se identificó como Daniel Omar R.H.

En el lugar se aseguró un fusil calibre 7.62×39, con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, así como el vehículo en el que se desplazaba. Posteriormente, el detenido y lo asegurado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para su puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal correspondiente.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de actuar con firmeza y coordinación para combatir a los generadores de violencia y fortalecer la seguridad en el municipio de Cuauhtémoc y en todo el estado.