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Detiene AEI en flagrancia a dos hombres por el delito de extorsión

– Se les aseguró 40 mil pesos en efectivo, una motocicleta y dos teléfonos celulares

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quienes se identificaron como Alonso G. V. y Manuel G. O. por el delito de extorsión, en Ciudad Juárez.

Con base en información proporcionada por la víctima y el seguimiento de las investigaciones, los policías ministeriales desplegaron un operativo y lograron detener a las citadas personas en un supermercado ubicado en el cruce del bulevar Independencia y calle Acacias, de la colonia Las Haciendas.

Durante la acción policial, los agentes aseguraron a los detenidos, la cantidad de 40 mil pesos en efectivo, una motocicleta marca Vento, línea Crossmax, color rojo, modelo 2026, y dos teléfonos celulares.

Los detenidos de 28 y 39 años de edad, el dinero y los artículos asegurados, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad Antiextorsión, autoridad que continuará con las investigaciones por el delito en mención.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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