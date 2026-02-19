Detiene AEI a tres hombres un arma de fuego y droga en Madera

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participan en el operativo de prevención y vigilancia, detuvieron a tres masculinos por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, en el poblado de Huapoca, municipio de Madera.

La intervención de los agentes ministeriales se llevó a cabo ayer miércoles, como parte de las acciones para brindar seguridad a la población.

En la revisión de un vehículo de la marca Mazda, color azul, modelo 1993, sin placas de circulación, encontraron un arma de fuego tipo escuadra, calibre .9 milímetros, con su cargador abastecido con nueve cartuchos útiles.

Asimismo, en la guantera del vehículo se localizó una bolsa de plástico transparente que contenía un polvo blanco con las características de la cocaína con un peso de 2.01 gramos.

Por lo que detuvieron a los tripulantes, quienes se identificaron como Juan Carlos F. P., de 41 años; Ángel Roberto T. A., de 27 años y Nelson Uriel T. D., de 26 años de edad

Junto con el arma de fuego, la droga y el vehículo, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente en donde quedaron a disposición del Ministerio Público para la continuación de las investigaciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).