Detiene AEI a sujeto por violencia familiar en la colonia Las Torres

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Dolores Efraín G.N. persona de 39 años de edad que contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, cometida en perjuicio de una víctima en la ciudad de Chihuahua.

La orden de captura fue cumplimentada en la colonia Las Torres, en la ciudad de Chihuahua, quedando el detenido a disposición de una Juez del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos.

Será llevado a audiencia inicial donde agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, harán de su conocimiento que se le atribuyen actos abusivos de poder, tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)