Detiene AEI a sujeto por posesión de cristal en la colonia Manuel Gómez Morín

Como resultado de las acciones para el combate al narcomenudeo en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a David Alberto L.P., de 21 años de edad, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos.

Fue detenido flagrancia tras una revisión corporal que los Agentes le realizaron en la Avenida Unión, de la colonia Manuel Gómez Morín, en donde le aseguraron un envoltorio de plástico que contenía diversas porciones de metanfetamina, conocida como cristal.

Tras informarles sus derechos, el detenido y la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que determinará su situación legal conforme a los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).