Detiene AEI a sujeto por posesión de cocaína en Parral

Derivado de las acciones para combatir los delitos contra la salud en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a una persona por posesión de narcóticos y, en diversa intervención, aseguraron una planta de mariguana que se encontró en la mancha urbana.

En primera instancia, los policías investigadores detuvieron a Hermilo P. S., de 54 años de edad, en el cruce de las calles 20 de noviembre y Escudero, ya que traía entre sus pertenencias un envoltorio de plástico con diversas porciones de cocaína.

Posteriormente, los Agentes encontraron una planta de mariguana, con un peso de 1.068 kilogramos, en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Mallorca, de la colonia El Quijote,

El detenido y las drogas aseguradas, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)