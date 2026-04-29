Detiene AEI a presunto a agresor sexual de dos adolescentes en Nuevo Casas Grandes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, detuvieron a Pedro Antonio B. P., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual, cometido en perjuicio de dos adolescentes.

La detención de la citada persona de 53 años de edad, se llevó a cabo este miércoles cerca de las 13:03 horas, en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Libramiento Luis R. Blanco, de la colonia Nogales, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Elementos del Ejército Mexicano brindaron seguridad en el perímetro de intervención, cuando se cumplimentaba el mandato judicial girado por el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, bajo la causa penal 189/2026.

En próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial, en donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).