Localiza FEM a tres mujeres desaparecidas en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizó a tres mujeres que contaban con reportes de ausencia interpuestos en el municipio de Chihuahua

Como parte de las labores inmediatas de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres, fue localizada Cecilia C. L. de 50 años de edad, en la ciudad de Cuauhtémoc, mientras que Martha Raquel Q. G. de 32 años de edad y Amparo N.P. de 70 años de edad, en la ciudad de Chihuahua.

Las mencionadas personas que se habían ausentado de sus familias en diferentes lugares y fechas, dieron a conocer en sus declaraciones ante los agentes del Ministerio Público que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

Esta Fiscalía agradece la difusión y socialización de las pesquisas con el fin de optimizar las labores de búsqueda de personas, así mismo, se reitera que no es necesario esperar para interponer un reporte de ausencia ante la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes en la ciudad de Chihuahua, ubicada en la calle 51 y Rosales, colonia Popular.