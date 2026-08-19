Detiene AEI a masculino por violencia familiar en la ciudad de Cuauhtémoc

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Luis Carlos M.T., persona de 35 años de edad, que aparece como probable responsable por el delito de violencia familiar.

La orden de aprehensión girada en su contra se le cumplimentó en la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Cuauhtémoc, quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez conocedor de la causa penal.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, le harán de su conocimiento que se le atribuye ejercer actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)