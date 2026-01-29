Detiene AEI a masculino en posesión de mariguana y cristal en la colonia Cerradas del Parque

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a un masculino identificado como Alfredo R. H., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia se llevó a cabo en las calles Juan Azoyale y Custodios de la República, en la colonia Cerradas del Parque, en donde los policías investigadores le realizaron una revisión, encontrando entre sus pertenencias 36 gramos de cristal, distribuidos en siete envoltorios de plástico, así como de 100 gramos de mariguana, distribuidos en 13 envoltorios.

El detenido de 24 años de edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).