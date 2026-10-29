Detiene AEI a individuo en posesión de drogas en la colonia Villas Residencial

Elementos la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Héctor T. C., por delitos contra la salud.

El arresto se registró en el cruce de las calles Privada Bachiniva y Basaseachi, de la colonia Villas Residencial, en Ciudad Juárez, en donde los policías ministeriales le aseguraron una bolsa de plástico que contenía una hierba verde, seca y olorosa con las características propias de la marihuana, con un peso total de 254 gramos.

También, otra bolsa que contenía 35 envoltorios de plástico que contenían una sustancia química con las características propias de la cocaína en polvo, con un peso total de 26 gramos.

El individuo de 40 años de edad y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Narcomenudeo, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).