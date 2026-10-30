Rusia reitera su apoyo a Cuba frente al “ilegal e inhumano” bloqueo de EU

Cuba. Rusia, a través de un comunicado de su cancillería, reiteró este jueves su invariable apoyo a Cuba frente al “ilegal e inhumano” bloqueo que practica Estados Unidos contra la Isla de la Libertad.

En relación con la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, aprobada el 28 de octubre por 130 votos en favor, 17 en contra y 25 abstenciones, que exigió el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, Rusia señala que “sabemos que esta vez muchos países fueron sometidos a una dura presión y chantaje para obligarlos a no respaldar esta resolución, pero a pesar de ello los resultados de la votación de nuevo confirmaron de manera casi unánime la resuelta condena por parte de la comunidad internacional del ilegal e inhumano bloqueo de Estados Unidos contra Cuba”.

EU intenta sancionar como herramienta para someter

La cancillería rusa considera que “es evidente que Estados Unidos trata sin éxito de dar a sus sanciones unilaterales el estatus de herramienta para someter a Estados que no son de su agrado. El ejemplo de Cuba muestra con claridad la crueldad de la práctica ominosa que utiliza la Casa Blanca para resolver sus tareas coyunturales a contrapelo de la posición consolidada de la mayoría mundial y pasando por alto los principios y normas del derecho internacional”.

Anota en su texto que “el actual endurecimiento sin precedentes de la presión económica y de fuerza sobre La Habana, a la que se añadió un bloqueo energético agresivo, puso a los simples ciudadanos de la isla al borde de la supervivencia”.

Subraya: “Somos testigos de que la presión ilegal contra Cuba ha ido mucho más allá de las nociones universales de la moral y la ética”.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia denuncia que “el objetivo final de esta burda injerencia (de Estados Unidos) en los asuntos internos de un país soberano es obvio para todos: desestabilizar la situación política interna, forzar el cambio de gobierno e imponer a los cubanos otra vía de desarrollo diseñada desde el exterior”.

Expresa la admiración de Rusia por “la firmeza y el valor del gobierno y el pueblo de Cuba”. Sostiene que “no obstante la presión masiva que ejerce Washington, la república, igual que antes, muestra una invariable defensa de su soberanía e independencia, practica una política exterior propia y mantiene a flote la situación económica y social”.

Al ratificar el respaldo de Rusia a Cuba, indica: “junto con el pueblo cubano amigo y la abrumadora mayoría de los miembros de la comunidad internacional, seguiremos abogando por la pronta, total e incondicional derogación del bloqueo a la Isla de la Libertad”, indicó la Cancillería.

Y concluye: “Rusia siempre estará hombro con hombro con Cuba en lo relativo a que son inadmisibles las medidas restrictivas unilaterales ilícitas y la injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos”.