Detiene AEI a hombre por violencia familiar en Nuevo Casas Grandes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Noroeste, detuvieron a Ricardo Iván T. M., por el delito de violencia familiar.

La persona de 27 años de edad, fue detenida mediante una orden de aprehensión, en la colonia Obrera en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedor de la causa penal.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público le harán de su conocimiento que se le atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a una mujer.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)