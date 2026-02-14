Detiene AEI a hombre por delitos contra la salud en Nuevo Casas Grandes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a Jaime Eduardo G. E., persona que contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud.

La intervención policial fue este sábado, en la calle Prolongación Francisco I. Madero de la colonia Nogales, en el municipio de Nuevo Casas Grandes,

El detenido de 34 años de edad, quedó a disposición del Juez de Control conocedor de la causa penal 144/2024, para ser llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).