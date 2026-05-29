Detiene AEI a dos sujetos por posesión de narcóticos en Allende y Parral

Derivado de los operativos de seguridad desplegados por la Agencia Estatal de Investigación en la región sur de la entidad, se detuvo en flagrancia a dos masculinos de 26 años de edad, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de narcóticos.

En el municipio de Allende, se detuvo a Joel F. M., a quien se le aseguró un envoltorio de plástico que contenía diversas porciones de mariguana.

Mientras que en la calle Plutarco Elías Calles, en la ciudad de Parral, los agentes ministeriales detuvieron a Juan de Dios P. C., en posesión de un envoltorio con mariguana.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia que realizan los elementos policiacos de esta representación social, se combaten los delitos de narcomenudeo y se garantiza seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).