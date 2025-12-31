Detiene a dos personas relacionadas con doble homicidio en Juárez

– Al momento de la detención llevaban armas y más de 12 mil pesos en efectivo

Derivado de una intervención inmediata y coordinada, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) logró la detención en flagrancia de dos personas, identificadas como Ashley Judith “N”, de 22 años y de origen norteamericano y Alan Noé “N” presuntamente vinculadas con un doble homicidio registrado el día 30 de diciembre en el cruce de Rubén Jaramillo y calle 1209, colonia Tierra y Libertad, en Ciudad Juárez.

En colaboración con elementos de la Guardia Nacional, y el apoyo de la Plataforma Centinela, se permitió identificar un vehículo tipo SUV color gris, con placas del estado de Arizona, presuntamente relacionado con los hechos, en el cruce de Talamas Camandari y Avenida de las Torres, donde se observó a dos personas a bordo. Conforme a los protocolos de seguridad, se solicitó a los tripulantes descender del automóvil.

Durante la inspección del vehículo, en el área del maletero se localizaron dos armas de fuego tipo pistola, dos cargadores y 18 casquillo útiles, así como 42 bolsas con hierba seca con características de marihuana con un peso aproximado 376 g y 14 bolsas con sustancia con características de metanfetamina con un peso aproximado de 336 g. Asimismo, se aseguró un total de 12,400 pesos y un vehículo Cadillac en color gris con placas del estado de Arizona, lo cual fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el debido seguimiento.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con la seguridad de las y los chihuahuenses, fortaleciendo la coordinación interinstitucional, impulsada por a Gobernadora Maru Campos y por el Secretario Gilberto Loya, y el uso de inteligencia operativa para la detención de generadores de violencia y brindar seguridad a las y los chihuahuenses.