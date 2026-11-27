En atención a un reporte de amenazas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Manuel Enrique S.R. y a Jesús Alberto S.R., quienes aparecen como probables responsables de dicho delito.

Fueron detenidos en flagrancia en calles de la colonia Héroes de la Revolución, luego de que momentos antes amenazaran a dos mujeres y un hombre con una pistola de aire comprimido y un objeto punzocortante.

Durante su detención, los policías investigadores les aseguraron la referida pistola de aire, una hoz y una motocicleta.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).