Detenido en flagrancia por robo de vehículo en grado de tentativa en NCG

En la atención oportuna a una denuncia ciudadana, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, lograron detener en flagrancia de Jesús Aurelio V. G., por el delito de robo de vehículo en grado de tentativa.

Los hechos se registraron la noche de ayer lunes, cuando el masculino, de 24 años de edad, intentó despojar de su vehículo al propietario de una pick up, modelo 2012 de color negro, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Callejón Ahumada, de la colonia Centro en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

El detenido quedó a disposición de un agente del Ministerio Público que se encargará de integrar la carpeta de investigación y resolver su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).