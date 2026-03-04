Destruye AEI plantío de 900 metros cuadrados de amapola en Morelos

Como resultado de las acciones implementadas en la región sur de la entidad para la prevención de los delitos, personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizó y destruyó un sembradío de amapola en el lugar conocido como El Rincón, en el municipio de Morelos.

En dicho lugar, los policías investigadores localizaron un predio con una superficie de 900 metros cuadrados, en donde se encontraban 7 mil 200 plantas de amapola, de una altura de 50 centímetros, agrupadas de ocho plantas por metro cuadrado.

Conforme a los protocolos de actuación, los Agentes procedieron a la destrucción del enervante.

Asimismo, tomaron material gráfico de la destrucción del plantío y capturaron las coordenadas geográficas de la ubicación del predio, para notificar al Ministerio Público de la Federación que realizará las investigaciones correspondientes.

Con la permanecía y presencia de dichos operativos, se asegura la tranquilidad de los ciudadanos con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región.