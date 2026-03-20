Destapa dirigente estatal del PRI a “defensores” para alcaldías y diputaciones; Fermín para la capital, Memo Ramírez y Medina para buscar reelección, entre otros

Después de informar que el sábado 28 de marzo sesionará el Consejo Político Estatal del PRI para determinar fechas de registros, el dirigente estatal Alex Domínguez destapó a los “defensores” de alcaldías y diputaciones, tales como Fermín Ordóñez para Chihuahua capital y los diputados locales Memo Ramírez y Arturo Medina para buscar la reelección por los Distritos locales 21 y 22, respectivamente.

Al cuestionarle quiénes serían los posibles “defensores”, Domínguez señaló a las personas que lo acompañaban durante la rueda de prensa, entre los que destacó al líder estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, como “defensor” para Chihuahua capital, es decir, aspirante a la candidatura del PRI a la alcaldía.

Misma situación con el diputado y presidente del Congreso del Estado, Memo Ramírez, quien buscaría la reelección como legislador por el Distrito 21, el cual tiene cabecera en Parral.

Mientras que Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Legislativo local, también se registraría como “defensor” del Distrito 22, en el cual buscaría ser reelecto e incluso, Domínguez lo señaló como aspirante para diputado federal por el Distrito 9.

Alex Domínguez recalcó que el Revolucionario Institucional tiene cartas fuertes para contender en el proceso electoral del 2027, y que contarán con candidatos en los 67 municipios, 22 Distritos local y nueve federales.