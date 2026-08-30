Auxilia Policía Municipal a niña de 7 años tras accidente en alberca

_-La menor reaccionó tras las maniobras de primeros auxilios y fue trasladada estable para recibir atención médica_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de agosto de 2026.-*_ Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal brindaron auxilio a una niña de 7 años de edad que fue localizada en el fondo de una alberca al interior de una granja ubicada en el cruce de las calles Barco y carretera a Aldama.

El hecho ocurrió la noche de ayer y fue atendido por policías del Distrito León, quienes al arribar encontraron a la menor tendida en el piso, mientras familiares y personas que se encontraban en el lugar realizaban maniobras de reanimación.

De inmediato, uno de los agentes se sumó a las labores de primeros auxilios y continuó con las maniobras, tras las cuales la menor expulsó agua y reaccionó, mientras arribaban los servicios de emergencia.

Posteriormente, paramédicos continuaron con la atención y trasladaron a la niña al Hospital Morelos para recibir valoración médica especializada. Al momento de su traslado fue reportada estable.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reconoce la pronta intervención de familiares, policías y paramédicos, cuya actuación coordinada permitió brindar atención inmediata a la menor.

Asimismo, la DSPM exhorta a madres, padres y cuidadores a mantener supervisión permanente de niñas y niños cuando se encuentren cerca de albercas o cualquier cuerpo de agua, ya que una distracción de pocos minutos puede representar un riesgo.