Despojan a paramédico de vehículo y teléfonos en carretera Cuauhtémoc-Chihuahua

La Policía Municipal de Cuauhtémoc informó sobre el robo con violencia de una camioneta y varios teléfonos celulares, ocurrido durante la noche del viernes sobre la carretera federal 16, Chihuahua-Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el afectado circulaba en compañía de su familia y fue interceptado por una camioneta tipo pick up Ford color blanco, modelo aproximado 2014.

La víctima, un hombre de 46 años de edad, señaló que sujetos armados les marcaron el alto utilizando lo que parecían ser armas largas. Posteriormente, descendieron cinco hombres con vestimenta oscura, quienes los despojaron de su vehículo y pertenencias.

La unidad robada es una Chevrolet Silverado color blanco, con placas de circulación DL-2168-B del estado de Chihuahua y número de serie 3GCEK13378G311119.

Asimismo, los responsables se llevaron tres teléfonos celulares: un iPhone 13 Pro Max color azul, un iPhone 15 Pro color blanco y un iPhone 17 Pro color azul, con un valor total aproximado de 59 mil pesos.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal levantaron las actas correspondientes y orientaron al afectado para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado Zona Occidente, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones.