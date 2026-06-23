Despliega GOECHI operativo preventivo en planteles educativos de Parral en el inicio de periodo vacacional

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en los entornos escolares, el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), perteneciente a la Agencia Estatal de Investigación, implementó un operativo preventivo especial por inicio del periodo vacacional.

Dicha estrategia tiene como objetivo brindar seguridad y resguardo a las instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Parral, así como prevenir la comisión de delitos que pudieran afectar el patrimonio de los planteles, entre ellos robos, daños y actos de vandalismo.

Para ello, los Policías Investigadores realizan recorridos de vigilancia y presencia institucional en diversos centros escolares, además de mantener acercamiento con habitantes de los sectores donde se ubican los planteles, a quienes se exhortó a reportar de manera oportuna cualquier situación sospechosa o que representara un riesgo para las instalaciones educativas.

Con estas acciones, se garantiza que el receso escolar concluya sin registrar incidentes constitutivos de delito en los planteles supervisados.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación refrendan su compromiso de trabajar de manera permanente en la prevención de los delitos, en la construcción de espacios seguros para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como en impulsar la cultura de la paz y la legalidad.