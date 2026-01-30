Despliega AEI operativo por agresión contra militares en Guadalupe y Calvo

En el lugar se aseguraron armas, cartuchos y un vehículo blindado

Derivado del atentado, dos sujetos perdieron la vida

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), atendió un reporte de la Secretaría de Defensa Nacional, por un enfrentamiento entre civiles armados y militares ocurrido la noche de ayer jueves sobre la carretera que conduce a la localidad de el Ocote, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Las investigaciones ministeriales, establecen que el personal militar circulaba sobre el referido tramo, cuando tuvieron a la vista una pick up de color blanco que contaba con blindaje artesanal y cuyos tripulantes comenzaron a dispararles.

Asimismo, que los elementos castrenses repelieron la agresión y abatieron a dos masculinos de entre 30 y 35 años de edad, los cuales permanecen sin identificar.

En el lugar, las autoridades aseguraron lo siguiente:

01 Pick up marca Ford, línea Super Duty, de color blanco, modelo reciente con blindaje artesanal.

01 arma de fuego marca Colt AR-15, calibre .223mm.

01 arma larga marca Aska Century Arms, calibre 7.62 X 39mm.

01 arma larga marca Browning Machine Gun, calibre 7.62 X 51mm.

539 cartuchos calibre 7.62 X 51mm.

525 cartuchos calibre .223mm.

21 cartuchos 7.62 X 39mm.

01 cargador desabastecido de lámina calibre 7.62 X 39mm.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales se hicieron cargo del levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a un anfiteatro de la localidad para realizar la necropsia de ley e iniciar los protocolos que permitan identificarlos.

Las Bases de Operación Interinstitucional mantienen el despliegue operativo para dar con el paradero del resto de los responsables que huyeron del lugar, así como para brindar seguridad a los habitantes.