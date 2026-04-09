Llama Congreso al municipio de Juárez a regularizar el ISR retenido a sus trabajadores y convoca al alcalde Pérez Cuéllar a exponer situación

El Congreso del Estado solicitó al Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, a regularizar el entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a sus trabajadores; esto luego de aprobar el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente (PAN).

“En el Municipio de Ciudad Juárez se ha detectado una práctica preocupante. El gobierno municipal ha estado reteniendo el Impuesto Sobre la Renta a sus propios empleados sin enterarlo a la autoridad hacendaria. Esto significa que se descuenta el impuesto al trabajador, pero ese recurso no se entrega a la Federación como corresponde”, señaló el legislador en tribuna.

Aunado a lo anterior, se aprobó la moción del diputado Cuauhtémoc Estrada, mediante la cual se convoca al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a que exponga sobre dicha situación ante el pleno legislativo.

Asimismo, comentó que dicha situación se ha argumentado que proviene de administraciones anteriores y si ese fuera el caso, la responsabilidad de corregir recae en la autoridad en funciones. “El ejercicio del cargo público implica asumir no solo facultades, sino también obligaciones pendientes. Si existieron irregularidades en el pasado, lo procedente era denunciarlas y deslindar responsabilidades,” dijo.

Es importante dejarlo claro: el ISR retenido no es dinero del gobierno. Es dinero de los trabajadores que el municipio administra de manera temporal y que tiene la obligación legal de enterar. El incumplimiento de esta obligación no es menor. Puede generar consecuencias legales, administrativas y financieras.

Además, esta situación tiene un impacto directo en las finanzas municipales. El artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los municipios pueden acceder a participaciones adicionales derivadas del ISR retenido a sus trabajadores, siempre y cuando dicho impuesto sea efectivamente enterado. Si no se cumple con esta obligación, el municipio pierde el derecho a recibir esos recursos.

Finalmente, declaró que, por no cumplir con la ley, el Municipio de Ciudad Juárez está dejando de recibir recursos federales que pertenecen a la ciudadanía. Recursos que podrían destinarse a seguridad, servicios públicos, infraestructura y atención a las familias.