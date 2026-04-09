Cursan 75 jóvenes del CERSAI cursos de preparatoria

Como parte de la estrategia integral de reinserción social promovida por el secretario Gilberto Loya, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que actualmente 75 adolescentes en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI) de Ciudad Juárez participan activamente en programas educativos.

Estos programas abarcan niveles de primaria, secundaria, telesecundaria y preparatoria, siendo este último el de mayor concentración, con 25 adolescentes inscritos gracias al convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

El secretario Gilberto Loya ha destacado que la educación es una herramienta fundamental para la reconstrucción del tejido social, por lo que se han fortalecido las alianzas institucionales que permiten a las y los adolescentes continuar con su formación académica dentro del centro.

De acuerdo con Denisse Lozano, directora del CERSAI, una vez que los jóvenes concluyen la preparatoria, tienen la oportunidad de continuar desarrollando sus habilidades a través de talleres formativos, así como de acceder a estudios de nivel superior.

En ese sentido, señaló que existe un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), mediante el cual los adolescentes pueden cursar una licenciatura de manera gratuita, ampliando así sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

La SSPE refrenda su compromiso de generar condiciones que permitan a las y los adolescentes reconstruir su proyecto de vida, contribuyendo a una sociedad más segura y con mayores oportunidades para todos.