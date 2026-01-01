Desde hoy, OTV operará de manera directa la troncal BRT-2 del JuárezBus

La Secretaría General de Gobierno informa que, a partir de hoy 01 de enero de 2026, la Operadora de Transporte (OTV) operará de manera directa la troncal BRT-2 del JuárezBus.
Lo anterior deriva del vencimiento de la vigencia del contrato de comodato de las unidades propiedad de Gobierno del Estado a favor de la empresa Lazos 5 Puntos, S.A. de C.V., que hasta el día de ayer operaba dicha troncal con dos unidades propias marca Ankai 2022 articuladas y 28 unidades marca Mercedez Benz 2025 propiedad del Gobierno del Estado.
De manera adicional al vencimiento de la vigencia, el concesionario de manera reiterada incumplió el contrato y/o incumple su concesión en lo siguiente:
- En la no adquisición de unidades que cumplan con el criterio de año-modelo y con las características requeridas para operar la ruta troncal; lo anterior, no obstante de haber dispuesto en comodato por 18 meses de las unidades propiedad del Gobierno del Estado.
- Incumplimiento en garantizar que los equipos a bordo (GPS, contador de pasajeros, cámaras, validador y MDVR) transmitieran información al Centro de Control.
- Incumplimiento en asegurarse que los operadores realizaran el registro de inicio de operaciones diario, lo cual genera descontrol operativo.
- Sus choferes se han visto involucrados en 84 choques, lo que representa el 57 por ciento del total de los siniestros en los que los operadores han sido responsables.
- Asimismo, a través de la línea de WhatsApp de atención y/o quejas del JuárezBus, la troncal BRT-2 concentra el 56 por ciento de las inconformidades, principalmente por temas de limpieza de unidades, tiempos de espera, mala actitud o trato inadecuado hacia los pasajeros, entre otros.
Es importante mencionar que el concesionario cuenta con su concesión vigente; sin embargo, para participar en la operación de la Troncal II, a partir del día de hoy deberá hacerlo con unidades propias que cumplan con los requerimientos estipulados en dicha concesión
El Gobierno del Estado reitera su compromiso con las y los juarenses que son usuarios del sistema de transporte, y garantiza que la operación de la troncal BRT-2 se realizará de manera normal.