Descarta Bonilla cambios en su gabinete; no hay suspirantes para el 2027

El presidente de Chihuahua Marco Bonilla descartó movimientos en su gabinete previo al primer trimestre de acciones y resultados. Asimismo, declaró que hasta ahora no hay alguno que le haya señalado sobre intenciones de próximo proceso electoral 2027, que, de acuerdo al órgano competente, en abril abren convocatoria.



El alcalde aseveró que actualmente en las reuniones de gabinete que sostiene con su equipo de trabajo, acaban de iniciar con la revisión del Plan Municipal de Desarrollo, por lo que seguirán dándole cumplimiento.



Asimismo, puntualizó que acaban también de tener el corte de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del sector privado donde se va en tiempo y forma cumpliendo compromisos.

Finalmente dejó claro que a los miembros de su gabinete los tiene en constante evaluación, por lo que, en caso de haber fallas, de inmediato se da a conocer.