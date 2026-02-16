Descalifican a Sarah Schleper por exceder tamaño de esquís

En un deporte como el esquí alpino, un mínimo detalle cuenta. Un pequeño error, así sea milimétrico, puede llevarte a un doloroso traspié.

A Sarah Schleper le tocó aprender a la mala. La abanderada mexicana fue descalificada automáticamente en la prueba de slalom gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina tras excederse un milímetro en el tamaño de sus esquís.

“No sé por qué pasó, los medí anoche”, sostuvo la atleta, asumiendo la responsabilidad de no percatarse del error y lamentando la ironía de que su padre sea dueño de una tienda de esquís.

En la que podría ser la última competencia de su carrera, Schleper vivió una despedida tan inesperada como dolorosa. Unos días atrás, la seleccionada se ubicó en el puesto 26 en la prueba Super G y esperaba despedirse de los Juegos con una mejor actuación.

“Hay reglas y las infringí aunque no de manera voluntaria. Es terrible, no es la manera en que quiero despedir a mi deporte. Fue accidental, la verdad”, explicó.

Schleper fue la única descalificada, aunque acompañó a una lista de 14 competidoras que no terminaron o no pudieron tomar la salida. Federica Brignone, Sara Hector y Thea Louise Stjernesund fueron las medallistas de oro, plata y bronce.

La norma indica que la distancia máxima entre la parte inferior de la superficie de deslizamiento del esquí (base) y la suela de la bota no debe superar los 50 milímetros y la de Schleper medía 51.

“Tenía ganas de llorar, pero no lo hice, las reglas están hechas para nuestra seguridad y debemos estar dentro de ellas.”

A pesar de su descalabro en la jornada de ayer, Schleper tiene el estatus de ser la primera mujer en competir en siete ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, junto con su hijo Lasse Gaxiola, se convirtió en la primera dupla madre-hijo que participa en esa justa.

La esquiadora anticipó que lo más probable es que Milán-Cortina haya sido su última participación en el escenario olímpico, no se animó a anunciar su retiro de manera oficial.“Sé que todavía tengo nivel, pero es importante darle espacio a las más jóvenes”, concluyó.

Desde hace años, Sarah es entrenadora de jóvenes esquiadores, una pasión que descubrió gracias a su ex entrenador, el histórico Erich Sailer, fallecido el pasado mes de agosto y en su día técnico también de Lindsey Vonn o Julia Mancuso. De hecho, uno de sus alumnos fue Alessandro Cantele, uno de los esquiadores que aspiró a ocupar la plaza olímpica de México en categoría masculina.

La participación de la delegación mexicana culmina hoy con Lasse Gaxiola, hijo de Sarah, quien competirá en la prueba de slalom.

En total, México participó en Milán-Cortina con una delegación integrada por cinco atletas. El más destacado de ellos fue el patinador artístico Donovan Carrillo, quien se ubicó en el sitio 22.

Hoesflot impone marca

El noruego Johannes Hoesflot Klaebo ganó su novena medalla de oro en esquí de fondo, con lo que estableció un récord en Milán-Cortina.

El atleta fue el mejor en la prueba de relevo 4 x 7.5 kilómetros para conseguir su cuarto oro.

Hoesflot mejoró la plusmarca de su compatriota la también fondista Marit Bjoergen, quien ganó ocho oros, cuatro platas y tres bronces, colección que completó hace ocho años en los Juegos de Corea del Sur.

En el ámbito global, Klaebo se sentó a la mesa con otros mitos de Olímpicos de verano: el atleta finlandés Paavo Nurmi, la gimnasta ucrania de la extinta Unión Soviética Laris Latynina, los nadadores estadunidenses Katie Ledecky y Mark Spitz, y su compatriota Carl Lewis.

En otros resultados la noruega Anna Odine Stroem logró el doblete en salto de esquí al ganar oro en gran trampolín, tras haber conquistado el título en trampolín pequeño.