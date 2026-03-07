Derrapa camioneta por asfalto mojado en Vialidad La Cantera; no hay lesionados

La tarde de este sábado se registró un accidente vial sobre la Vialidad La Cantera, luego de que la conductora de una camioneta perdiera el control debido al pavimento mojado.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba de oeste a este a bordo de una camioneta Durango cuando, poco antes de llegar al cruce con la avenida Tomás Valles, derrapó al tomar un retorno. La unidad estuvo a punto de volcar y terminó impactando ligeramente contra el cordón de la banqueta.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales leves tanto en la camioneta como en la infraestructura de la banqueta.

Al lugar acudió personal de la aseguradora para tomar registro del percance y realizar las diligencias correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.