Ryan García: «Jaime Munguía es una versión de David Benavidez menos riesgosa para Canelo Álvarez»

Ryan García se prepara para su próxima pelea del 20 de abril contra Devin Haney (31-0) en Brooklyn por el título Superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Pero mientras tanto se da tiempo para hablar del combate entre Saúl Álvarez (60-2-2) y Jaime Munguía del próximo 4 de mayo en Las Vegas.

King Ry, marca de 24 -1, considera a Munguía (43-0) una prueba para Canelo Álvarez antes de un potencial duelo con David Benavidez, ya que el de Tijuana se parece a ‘Red Flag’, pero representa menor riesgo.

«Creo que Canelo tomó esa pelea porque (Munguía) es una versión menos peligrosa de Benavidez. Es muy alto, tira muchos golpes, pero no es tan bueno como Benavidez. Creo que esta es una forma del Canelo de ponerse a prueba antes de tomar la decisión de pelear con David. Puede ser

Problemas con Saúl Álvarez por falta de comunicación

Sobre su relación con Saúl Álvarez, García apuntó que los problemas que tuvieron fue más por un malentendido.

«Creo que hubo mucha falta de comunicación, además de que no hablamos el mismo idioma, así que se malinterpretaron muchas cosas.

«Ahora estamos en buenos términos y es bueno no guardar rencores, no me gusta vivir con rencores. Un día me escribió por Instagram y entendí su mensaje de olvidar cualquier malentendido», explicó King Ry.