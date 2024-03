Juan Manuel Márquez piensa que la petición de Canelo Álvarez de 200 mdd es para negarse a pelear con Benavidez

Juan Manuel Márquez, ex boxeador, habló sobre la petición que hizo Saúl «Canelo» Álvarez para pelear con David Benavidez. El tapatío solicitó una bolsa de 200 millones de dólares y Márquez aseguró que eso lo hizo para evitar enfrentarse al estadounidense.

«Creo que hay formas de poderse negar a combatir para una pelea o poder pelear con un rival y en este caso Benavidez, y esta es una forma de ellas», dijo Juan Manuel en el canal ProBox TV. «Pedir una cantidad exorbitante y decir casi casi ‘no quiero pelear’. Ahora se escuda de esa forma y creo que esa es la forma de poder decir ‘no quiero pelear’.

Y es que justamente la afición al boxeo pide la pelea entre Canelo y Benavidez; algo que cada vez luce más imposible.

«Es la forma más fácil de poder salir» y no pelear», añadió el Dinamita. «Es la forma de pedir una cantidad tan grande para decir no, no se puede. Los promotores y la gente que está envuelta en esto va a decir ‘¿cómo te vamos a pagar eso’?. No hay forma de poder pagar eso. Es la forma más fácil de poderse salir y no combatir con un peleador y en este caso me refiero a Benavidez».

Canelo vs Benavidez y el peso

Canelo rechazó la pelea con Benavidez al asegurar que el Monstruo Mexicano no le ofrece nada, solo 25 libras más el día de la pelea, declaración que fue cuestionada por el Dinamita, pues aseguró que si los boxeadores cumplen el día del pesaje, no debe de importar con los kilos que suban a pelear.

«Mira, creo que de alguna forma cada quien defiende su derecho, cada quien defiende lo que tiene que defender. Si Canelo dice que no quiere la pelea porque Benavidez sube 20 o 25 libras, aquí lo importante es que si Benavidez marca las 168, no importa lo que después suba de peso, está marcando las 168», afirmó. «Él (Canelo) también ha usado las ventajas, también ha aprovechado eso, ha puesto cláusulas de rehidratación y creo que de alguna forma no está peleando en una igualdad de circunstancias».