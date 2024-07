Jorge Sánchez es presentado con Cruz Azul: «No fue lo que esperaba el ir a Europa»

Jorge Sánchez fue presentado esta tarde en las instalaciones de La Noria como jugador de Cruz Azul. Junto a su familia, el nuevo jugador de los cementeros habló sobre su paso por Europa y el motivo de su regreso a la Liga MX.

¿Cómo fue el paso de Jorge Sánchez por Europa?

Sánchez se confesó y reveló que su aventura por el Viejo Continente no fue la mejor, pero no tiene ningún reproche hacia los clubes en los que estuvo.

«Estar en Europa, se vive diferente. Yo competía contra dos o tres jugadores muy jóvenes que los querían grandes clubes como Liverpool y Tottenham. Ese es un margen de estar en el día a día peleando, sé perfectamente que no fue lo que esperaba el ir Europa, pero no me arrepiento en lo absoluto porque siempre me he puesto objetivos y lo cumplí, uno que lamentablemente qué muchos jugadores mexicanos no han conseguido», destacó.

Y reconoció la complejidad de la competencia en otros países. Además del aprendizaje que tuvo para convertirse en un futbolista más maduro.

«Yo fui y me habría encantado que me fuera de la mejor manera, sin embargo, vengo con una experiencia muy positiva en lo mental y físico. Creo que el poner el ejemplo es la parte más importante, lo que me ha caracterizado que me levanto y consigo todos los objetivos posibles», indicó.

¿Cuáles son los objetivos de Jorge Sánchez con Cruz Azul?

El ex del América y Santos llegó al conjunto celeste con las ilusiones a tope.

«Las razones las tengo claras, pero no me gustaría externarlas en este momento. ¿Por qué escogí Cruz Azul? Está claro, la tercera fue la vencida, tres veces me habían buscado y por fin se logró. Sé que es un club muy grande, tenemos una afición muy leal y que exige demasiado para poner en alto al equipo. Vengo a ganar títulos, a lograr triunfos y espero en Dios que así sea.

«El cambio que tuvo Anselmi fue grandioso. Desde enero me buscaron, tuve un par de llamadas, me presentaron el proyecto y la verdad me encantó la forma de pensar, de lo trabajadores que son. Llegar a este tipo de equipos con personas bien preparadas y con un proyecto a corto tiempo yo no dudé en venir. Estamos en un equipo bastante grande y primeramente Dios conseguiremos títulos y alegrías para la afición», indicó.

Sánchez no entra en polémicas sobre su pasado americanista, pues tiene claro que el pasado es pasado y el prefiere solo vivir en el presente, el cual hoy le exige entregarse al máximo con Cruz Azul para dar alegrías a su afición.

«Yo vengo a Cruz Azul a dar lo mejor de mí. Yo no toco el pasado, ya lo que fue, ya fue, agradezco lo que viví en América, Santos, Ajax y Porto viví experiencias muy positivas, me tocó levantar grandes títulos con América, pero ahora estoy aquí pensando en Cruz Azul. Es mi único pensamiento, no voy a lo que pasó, voy al día a día. Es una de mis características que me levanto y sigo luchando. Santi Giménez me comentó que la afición es muy leal, exigente, pero siempre está apoyando. Lo quiero vivir, estoy ansioso por tener minutos para demostrar poco a poco mi potencial y que la gente esté contenta conmigo»