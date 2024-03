Emilio Azcárraga «contesta» a Chicharito: «América no está hecho para ganar juegos, pero sí títulos»

Chicharito Hernández, el 14 de Chivas, se congratuló de que Chivas le ganó al América en el Estadio Azteca, aunque esto haya significado quedar fuera de Concachampions; esta frase queriendo enaltecer a los rojiblancos encontró respuesta en Emilio Azcárraga, dueño del club azulcrema.

Y es que para el también dueño de Televisa, América no se fija en resultados que te dejan fuera de un torneo, pero sí en resultados que te llevan a títulos.

Emilio Azcárraga le «deja» recadito a Chicharito Hernández

Guadalajara venció 2-3 en el Coloso de Santa Úrsula a su gran enemigo deportivo; sin embargo, el global fue de 5-3 a favor de los de Coapa; pese a ello, CH14 enalteció a su club, y dejando comentario ácido de que la victoria fue sobre un club que «había escuchado» era invencible.

Hay formas de perder, perdimos ganándole al América en el Azteca. Había escuchado que era casi casi un equipo invencible, vinimos a su casa, con su cuadro titular y les ganamos 3-2. Era una eliminatoria de 180 minutos y regalamos muchos minutos en nuestra casaChicharito tras eliminación de Guadalajara en Concachampions

En conferencia de prensa, Azcárraga Jean, hijo del ‘Tigre’ Azcárraga, si bien no mencionó directamente el nombre de Javier Hernández Balcazar, pero se deja entrever que es una respuesta a lo que dijo el ex delantero de Real Madrid ante medios de comunicación.

«Siempre lo he dicho y se lo he comentado a cuerpos técnicos, jugadores y directivos, este equipo no está hecho para ganar juegos, el Club América lo construimos, lo queremos y trabajamos para que gane títulos»,

«Mucho se habla públicamente de ‘fracaso’ cuando no ganamos un título. En ese fracaso se analizan muchísimas cosas detrás de cámaras, dentro del club, que no creo que sea fracaso, pero aquí nadie salva una temporada ganando un juego«.