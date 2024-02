Despreocupa a Kyle Shanahan percepción de que no puede ganar un Super Bowl con 49ers

Kyle Shanahan, entrenador de los San Francisco 49ers, afirmó este martes que no le preocupa la percepción de que no será capaz de ganar un Super Bowl con los gambusinos.

El entrenador que el domingo pasado falló en su segundo intento de conquistar el título de la NFL, señaló en conferencia de prensa:

“¿Pensar en que si no ganamos estos dos Super Bowl quiere decir que no puedo ganar uno? No, eso no me preocupa. Me encantaría ganar uno, pero no se trata de arreglar esa percepción; significa que debo hacer lo necesario, lo cual no es arreglar la percepción, sino ganar un maldito Super Bowl”.

Does Kyle Shanahan worry about the perception that he can't win "the big one"?

"To think that if we won these Super Bowls that means I can win a big game? No, that means our team won the Super Bowl… We've had to win a bunch of big games to get to these Super Bowls…to say… pic.twitter.com/lqoGvEOjw9

— KNBR (@KNBR) February 13, 2024