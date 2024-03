De la Hoya da detalles de la complicada negociación con «Canelo Team» para combate vs Munguía

El promotor, Oscar de la Hoya, considera que Saúl «Canelo» Álvarez no tuvo alternativas para elegir a su próximo rival para el 4 de mayo, luego de varias semanas de especulaciones, para terminar eligiendo al también mexicano, Jaime Munguía en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Munguía llega invicto y con un desempeño muy interesante, tras un nocaut espectacular ante John Ryder.

Canelo rechazó pelear con otro mexicano invicto, David Benavidez y también se cayó la negociación contra Jermall Charlo, con PBC, y este rival no tenía el cartel que probablemente despertará Munguía, en el mercado mexicano.

Sin embargo, la negociación no fue sencilla e incluso el excampeón en seis categorías aseguró que tuvo que utilizar todas sus habilidades como promotor para obligar al campeón indiscutido de las 168 libras a aceptar la pelea, aun cuando Canelo declaró varias veces que no pelearía contra algún mexicano:

«Canelo realmente no tenía opción. No iba a pelear con (Jermell) Charlo, no iba a pelear con (David) Benavidez. Así que lo acorralamos para que peleara con Jaime Munguía y el plan funcionó», declaró el ‘Golden Boy’ en entrevista con KO Artist Sports.

Estoy muy emocionado de ofrecer un gran espectáculo dentro y fuera del ring. He estado pidiendo una pelea entre mexicanos para el 5 de mayo, desde hace mucho tiempo, ahora la tenemos. Canelo tiene ahora 33 o 34, Munguía 26 o cerca… Oscar de la Hoya

Y agregó: «nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy estoy feliz de que Canelo le haya dado la oportunidad a Munguía y ya depende del peleador aprovecharlo», finalizó.

Esta pelea será la primera que tendrá Canelo contra un rival mexicano desde 2017, cuando derrotó fácilmente a Julio César Chávez Jr. Sin embargo, el campeón de los supermedianos deberá reconocer que tanto Munguía como Benavides le pueden ofrecer dos grandes carteles para sus siguientes peleas.

Canelo Team quiso excluir a Golden Boy de las negociaciones con Munguía

De la Hoya y Canelo Álvarez rompieron una larga relación durante la pandemia en 2020, debido a que el peleador mexicano acusó a su promotor de no cuidar su carrera, ya que durante el confinamiento no logró arreglarle una pelea con las condiciones sanitarias para poder combatir. Desde entonces la relación entre ambos personajes, no ha sido buena.

Por ello, el promotor reveló que la negociación para concretar el pleito de su ex representado, con su nueva joya tuvo todo tipo de complicaciones para poder confirmarla. En entrevista con el podcast Fight Hub TV

Sin embargo, Golden Boy reconoce que no sabe por qué terminó así la relación, pero que por cualquier motivo que hubiera ocurrido la molestia, no se quedaría fuera de la pelea.

¿De qué están hablando? Esta es mi empresa. Es Golden Boy, ¿cómo no voy a estar allí? Así que un pequeño empujón y lo logramos todo. Me prometí a mí mismo que no dejaría que mi ego se interpusiera en el camino, pero quiero estar aquí para esto, así que tuve que presionarOscar de la Hoya

Finalmente, el Golden Boy indicó que De la Hoya dijo que la negociación fue difícil porque no tuvo comunicación directa con Al Haymon y PBC, ni con Canelo.

«Obviamente hubo mucha animosidad, así que puedes imaginar las negociaciones. Tengo a mi gente negociando con el otro lado porque obviamente no puedo hablar (con PBC) directamente; creo que soy una amenaza o algo así, no lo sé. Lo hicimos realidad y eso es todo lo que importa», indico.