Christian Pulisic se burla de la Selección Mexicana y el nuevo «dous a cerou»

El delantero estadounidense Christian Pulisic agregó una nueva burla a su repertorio en contra de la Selección Mexicana, con un ‘recordatorio’ al marcador 2 a 0 en la final de Concacaf Nations League y una celebración airada.

La cuenta oficial de la selección de la selección de Estados Unidos en X, antes Twitter, colgó un video en el que aparece Christian Pulisic durante las celebraciones del tercer título de Concacaf Nations League para las ‘Barras y Estrellas’, acompañado de la leyenda «Christian, ¿has visto el marcador?».

“Christian, did you see the score?” pic.twitter.com/YRvruqKiOv — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 25, 2024

«Nisiquiera me di cuenta. ‘Dos a cero'», responde Pulisic a la cámara.

La referencia del «dos a cero» a la que hace referencia Christian Pulisic se debe principalmente al golpe que recibió la Selección Mexicana en el Mundial Corea-Japón 2002, luego de su sorpresiva eliminación ante Estados Unidos por dicho marcador en octavos de final, sin embargo, la leyenda comenzó en Columbus, Ohio un año antes, pues el combinado estadounidense hizo de dicha sede su bastión en eliminatorias durante cuatro procesos rumbo a la justa y celebró victorias con dichas cifras en el electrónico.

Esta no es la primera ocasión en la que Christian Pulisic se mofa de la Selección Mexicana. Previo al duelo eliminatorio rumbo al Mundial Qatar 2022, el portero del combinado tricolor Guillermo Ochoa expresó que México ha sido «ese espejo» en el que Estados Unidos «quiere verse, reflejarse y copiar»; el estadounidense respondió sobre la cancha con gol, así como la leyenda ‘Man in the mirror’ (‘Hombre en el espejo’, en inglés) debajo de la camiseta.

Un año más tarde, en semifinal de Concacaf Nations League, Christian Pulisic marcó doblete y en su celebración jugó ‘piedra papel o tijera’ con Weston McKennie, para posteriormente representar el marcador (2-0) con la ‘tijera’ y ‘piedra’.