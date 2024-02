Christian Horner rompe el silencio y asegura que continuará en Red Bull

Christian Horner se encuentra en medio de una investigación dentro de Red Bull por supuesta conducta inapropiada tras las acusasiones de un miembro del equipo.

Este jueves la escudería monarca de la Fórmula 1 presentó su nuevo monoplaza para la siguiente temporada y el mandamás habló por primera ocasión para los medios sobre sus líos internos.

Horner reconoció que la investigación podría ser una distracción, pero nuevamente negó haber actuado mal mientras hablaba con los periodistas en el lanzamiento.

«Obviamente, hay un proceso que está en curso en este momento. Se han hecho algunas acusaciones que niego totalmente y, obviamente, cumplo con ese proceso y continuaré haciéndolo».

«Por supuesto, es una distracción para el equipo, pero el equipo está muy unido, están muy concentrados en la próxima temporada y han sido un gran apoyo».

Horner confía en el proceso y en su inocencia

Durante la presentación del RB20, Christian Horner tuvo un lugar destacado en el evento de lanzamiento del monoplaza, donde habló de la importancia del talento que tiene la escudería.

«Tengo confianza en eso. Si no lo estuviera, no estaría aquí… totalmente comprometido con este equipo. He construido este equipo, he convencido a la gente para que venga aquí y trabaje aquí, disfruto trabajar con el equipo y con la gente. El mayor activo de este equipo es la gente y ese sigue siendo el caso», agregó el director.

¿Cuándo inicia la Fórmula 1?

El comienzo de la temporada 2024 en la F1 está próximo con las pruebas de pretemporada la próxima semana en Bahréin y el calendario comienza justo en ese país con el GP de Bahréin, del 29 de febrero al 2 de marzo.

Max Verstappen, piloto estrella de Red Bull ha ganado los últimos tres títulos de la categoría y en el 2023 ganó 19 de las 22 carreras. La escudería ganó 21 en total al sumar las de Checo Pérez. La única carrera que no ganó el equipo fue en Singapur, con triunfo de Carlos Sainz.