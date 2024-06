Checo Pérez ‘sufre’ a Max Verstappen en Red Bull: «Con otro compañero sería distinto»

Sergio Pérez sigue sin levantar desde que se metió en mala racha en la Fórmula 1 2024 y las críticas lo han castigado.

Su bajón de rendimiento se dio cuando sedaba su acuerdo para extender con Red Bull hasta 2026. En los últimos cuatro GPs ha sumado apenas ocho puntos.

La comparación con Verstappen

El principal problema para Checo Pérez es que mientras el luce bajo de nivel, Max Verstappen sigue con los éxitos a pesar de las complicaciones en el equipo.

«Creo que Max está en un nivel muy alto en este momento, está pilotando lo mejor que puede. Es un piloto que está en forma superior a todos los demás. Si tuviera a un compañero distinto, las cosas se verían diferentes, pero es un gran reto.

«Él ha sido mi compañero durante las últimas cuatro temporadas. Es un gran desafío», apuntó el piloto de Guadalajara.

Sergio Pérez a competir con McLaren

La dificultad de Pérez ya no solo es recuperar su mejor forma sobre el monoplaza, sino que deben pelear con los McLaren, el que considera el mejor auto de la parrilla actualmente.

«Creo que el McLaren ha sido el coche más sólido en las últimas carreras, ha sido el más competitivo, pero, como dije, estamos hablando de pequeños márgenes.

«Creo que si podemos maximizar nuestro paquete, eso sería mejor, las cosas se verían mejor para nosotros. Sé que hay un largo año por delante, debemos mantener nuestra cabeza abierta», señaló el de México.

Checo Pérez no se siente seguro en Red Bull

Pese a su reciente renovación con la escudería, Sergio Pérez no se siente tranquilo en su asiento y se enfoca en mejorar ya sobre la pista.

«Para ser sincero, no estoy pensando en eso, estoy más centrado en obtener lo máximo de mi equipo y de mí mismo semana tras semana. Ahora, mi principal foco está en eso, no en el futuro, creo que no hay nada más que me preocupe.

«Todo se trata del rendimiento gran premio tras gran premio, hacer el mejor análisis con el equipo, la mejor progresión, creo que eso es lo más importante para nuestro año», agregó.