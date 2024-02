Canelo Álvarez vs. David Benavidez: ¿Qué piensa el campeón mexicano de la pelea obligatoria del CMB?

Canelo Álvarez todavía no tiene rival para el 4 de mayo en Las Vegas, se han manejado varios nombres, pero la realidad es que el tapatío todavía no ha elegido oponente, pero hace un par de días el Consejo Mundial de Boxeo le ordenó una defensa mandatoria contra David Bandera Roja Benavidez, y aún así, el de Guadalajara reaccionó como si no le importara.

Y es que las palabras de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, se hicieron virales rápidamente, pues ya en muchos lados daban por un hecho que el oponente del Canelo para su siguiente combate debía ser Benavidez.

La reacción del Canelo a la orden de pelear contra Benavidez

Y es que después de unas horas de que Sulaimán ordenó la defensa contra Benavidez, el Canelo subió una historia a su cuenta de Instagram jugando golf, lo cual fue interpretado como algo que poco le importó al pugilista tapatío.

El Canelo ya ha dicho en varias ocasiones que no le interesa pelear contra boxeadores mexicanos, y el CMB lo ha respaldado en sus decisiones, pero ante eso, las críticas llegaron en cascada para el pugilista y para el organismo rector del boxeo. Ahora con la decisión de Sulaimán, las opiniones se dividieron.

Pero al Canelo parece que poco le importa la orden del CMB y de Sulaimán, y ni siquiera ha dado una declaración al respecto, pero tampoco ha dado a conocer a su próximo rival, con lo que siguen las expectativas y los nombres de quienes podrían subirse al ring contra el campeón mexicano.