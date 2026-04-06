DEMIC apoyó a mil negocios con 135 mdp durante 2025

En el ejercicio 2025, DEMIC consolidó su posición como una institución financiera sólida y comprometida con el desarrollo de la micro y pequeña empresa en el estado de Chihuahua, durante el periodo, se otorgaron créditos a más de 1,000 negocios, por un monto acumulado superior a los 158 millones de pesos, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento del sector productivo local.



Al cierre del año, la institución registró una cartera superior a los 135 millones de pesos, manteniendo un índice de morosidad entre el 1.8% y 2%, lo que refleja una adecuada gestión del riesgo, disciplina operativa y eficiencia en los procesos de cobranza.



Estos resultados se alcanzaron bajo la presidencia de Germán Hernández Tanner, periodo en el cual también se fortaleció la estructura institucional mediante la integración de nuevos asociados: el Ing. Pedro Rodríguez Hernández, el Lic. Eduardo Arzaga Luevano y el C.P. Sergio Porras Mendoza.



En materia de vinculación institucional, DEMIC fortaleció su presencia mediante la colaboración con organismos empresariales, académicos y asociaciones especializadas, participando activamente en espacios de capacitación, difusión y generación de oportunidades de negocio.



Asimismo, se consolidaron alianzas estratégicas con el sector público, destacando la administración del fondo FOMECH, con un monto de 64 millones de pesos, así como la formalización de un convenio con FIDEAPECH por 10 millones de pesos, en condiciones favorables que permiten ampliar el acceso al financiamiento.



En el ámbito de innovación, se implementó la aplicación móvil iDEMIC, orientada a facilitar la interacción con los clientes y optimizar los servicios financieros. De igual manera, se llevó a cabo la actualización de la imagen institucional, alineada a una visión de modernización y cercanía.



Los resultados alcanzados durante 2025 reflejan el compromiso de DEMIC con la sostenibilidad financiera, la mejora continua y el impulso al desarrollo económico regional, manteniendo como eje central el acompañamiento a los micro y pequeños negocios.