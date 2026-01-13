“Demasiado abuso y descaro de Pérez Cuéllar y su familia”: PAN denuncia nepotismo en el DIF Municipal de Juárez

Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) interpusieron otra denuncia por presunto nepotismo en contra de la administración del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ahora en el DIF Municipal y por parte de su esposa, Rubí Enríquez.

“Hoy presentamos una denuncia por nepotismo, ahora en el DIF Municipal de Ciudad Juárez, donde la cuñada de Rubí Enríquez funge como directora administrativa”, informó Daniela Álvarez, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.

Según la dirigente estatal panista, el equipo jurídico del PAN detectó la contratación como de Erika Yaneth Prado como directora administrativa del DIF, esposa de Carlos Daniel Enríquez, hermano de la presidenta de esa dependencia municipal, Rubí Enríquez.

“Ya es demasiado abuso y descaro de Cruz Pérez Cuéllar y su familia”, resaltó Álvarez Hernández durante una conferencia de prensa en Ciudad Juárez, en donde estuvo acompañada del dirigente municipal del PAN, Ulises Pacheco y la diputada local Xóchitl Contreras.

“Son casos que la propia ciudadanía nos está compartiendo a través de nuestras redes sociales, porque ya es demasiado el abuso, ya es demasiado el descaro. No puede ser que actúen con total impunidad”, sentenció la dirigente panista.

Daniela Álvarez señaló que Rubí Enríquez utiliza recursos del municipio, como escoltas y vehículos oficiales, además de ser quien toma las decisiones de fondo dentro del DIF Municipal, mientras que su cuñada no solo funge como directora administrativa, sino también como presidenta del Comité de Adquisiciones y Compras, lo que representa un conflicto de interés grave y evidente.

“Es algo sumamente grave, porque las decisiones que afectan a miles de juarenses se están tomando dentro de la misma familia. Esta es la familia del presidente de la corrupción, Cruz Pérez Cuéllar”, afirmó la presidenta del PAN.

La dirigente estatal detalló que la denuncia está respaldada por evidencias documentales claras, entre las que se incluyen:

• Registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde aparece Erika Yanet Prado Núñez como directora administrativa del DIF Municipal.

• Acta de matrimonio que acredita su vínculo familiar directo con la presidenta del DIF.

• Actas de nacimiento que confirman el parentesco.

• Actas de sesiones de licitación, donde la cuñada de la presidenta del DIF preside el Comité de Adquisiciones y Compras.

Por su parte, el presidente del PAN en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, explicó que la denuncia se presentó por una falta grave de nepotismo, una de las conductas más severamente sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“No hay para dónde hacerse. El nepotismo está totalmente acreditado. Vamos a buscar la inhabilitación de los servidores públicos responsables. Esta denuncia se suma a otras que ya se encuentran en proceso de investigación en la Contraloría”, advirtió.

Ulises Pacheco recordó que actualmente se encuentra en investigación una denuncia previa presentada en contra de Cruz Pérez Cuéllar por la presunta comisión de la falta grave de nepotismo, derivada de la contratación de su cuñado como secretario particular.