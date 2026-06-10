Delgado asegura que diálogo con CNTE es un “intercambio muy productivo” en materia de pensiones

La mesa del Gobierno que se encuentra en negociaciones con la CNTE. Al centro, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acompañada por Mario Delgado (a su derecha) y Martí Batres, director del Issste, a su izquierda. Imagen https://x.com/mario_delgado

Ciudad de México. Mientras se desarrolla la mesa de diálogo entre autoridades federales y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, aseguró que sostienen “intercambio muy productivo” con la dirigencia magisterial.

En un mensaje en redes sociales, Delgado Carrillo señaló que “estamos reunidos nuevamente la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, y la Secretaría de Educación Pública con la CNUN de la CNTE, en un intercambio muy productivo sobre las propuestas que hizo el gobierno federal en materia de pensiones y relaciones laborales”.