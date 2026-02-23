Delcy Rodríguez nombró a un opositor como vicecanciller para Europa y América del Norte

Caracas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este lunes un reordenamiento de los viceministerios que conforman la cancillería venezolana, incluyendo el de Oliver Blanco, militante de la oposición, como vicecanciller para Europa y América del Norte, lo cual lo apunta para coordinar las relaciones con Estados Unidos.

En redes sociales, Rodríguez describió a Oliver Blanco como un “joven venezolano de las relaciones internacionales que ha tenido militancia partidista opositora y mantiene un firme compromiso con el país”. Agregó que “Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo”.

Blanco es internacionalista y es conocido por haber militado en la juventud de Acción Democrática (AD), una de las principales formaciones políticas del antichavismo. En 2016 se desempeñó como jefe de comunicaciones de la Asamblea Nacional cuando ésta estuvo bajo el mando de Henry Ramos Allup, dirigente de AD que cuando ocupó la presidencia del Parlamento prometió sacar a Nicolás Maduro del poder “en seis meses”.

Esa declaración encendió la escena política venezolana de entonces y desencadenó una serie de acontecimientos que condujeron a las “guarimbas” (protestas violentas antichavistas) de 2017 que tuvieron saldo de más de 140 muertes y terminaron con la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, que en la práctica sustituyó en funciones a la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

Ante la sorpresa generada por el inusual nombramiento, Oliver Blanco publicó un comunicado en redes sociales diciendo que su designación “expresa la posibilidad de abrir espacios a distintas visiones al servicio del país”, y que lo guía la “convicción de que Venezuela puede superar la confrontación y reencontrarse en la construcción de un futuro mejor”.

El periodista Mauricio Rodríguez asumirá como vicecanciller para América Latina, en sustitución del ya nombrado Rander Peña, que pasa a ser viceministro de Comunicación Internacional en sustitución de Camilla Fabri. Andrea Corao deja el despacho de Europa y América del Norte para desempeñarse ahora como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía.

Venezuela pide en la ONU liberación de Maduro

Durante el 61.º Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, el canciller Yván Gil pidió “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”. Explicó que la posición de Venezuela con respecto a Estados Unidos es que el pasado 3 de enero la soberanía de su país fue gravemente vulnerada por un ataque militar injustificado e ilegal que resultó en la pérdida de más de 100 vidas y el secuestro del mandatario.

“A pesar de esta agresión, el gobierno bolivariano ha decidido abrir canales de diálogo y cooperación bilateral con el gobierno de Estados Unidos, manteniendo una postura firme en defensa de su soberanía, igualdad y respeto”, expresó para luego agregar que este enfoque busca resolver diferencias y “prevenir futuras agresiones unilaterales”.

El canciller venezolano también exigió el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales, resaltando que “no solo son contrarias al derecho internacional, sino que han vulnerado derechos humanos económicos, sociales y culturales de millones de venezolanos y venezolanas”.