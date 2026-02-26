Delcy Rodríguez a Trump: “como amigos y socios, cese ya las sanciones y el bloqueo a Venezuela”

Caracas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez le envió un mensaje directo y público al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo que cese las sanciones y el bloqueo que Washington mantiene sobre Venezuela, dado que el mismo Trump ha dicho que ambos países son ahora “amigos y socios”.

Durante un acto con sectores de la juventud en Caracas, Rodríguez aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje al jefe de la Casa Blanca, a propósito de que, dos días antes durante el discurso del Estado de la Unión, Donald Trump se había referido a Venezuela como su “nuevo amigo y socio”.

“El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela y yo celebro y saludo ese concepto… porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos”, expresó Rodríguez para luego matizar que ambas naciones empezaron “con muy mal pie el 3 de enero de este año”.

Dejó claro que el país fue “víctima de una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente”, adelantó que la explicación de ese hecho puede responder a muchos años mentiras propagadas por “las transnacionales de la comunicación” y “sectores extremistas de la política venezolana”.

Inmediatamente hizo la petición dirigiéndose de manera personal y directa al mandatario estadunidense: “Presidente Trump, como amigos, como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya las sanciones y cese el bloqueo contra nuestra patria”.

Shell visita Miraflores para reactivar explotación de gas

Más temprano, Delcy Rodríguez recibió en Miraflores a varios directivos de la empresa británica de hidrocarburos Shell y discutieron sobre proyectos de explotación de gas en el país.

En el encuentro estuvieron presentes Adam Lowmass, vicepresidente regional de Shell S.A; el vicepresidente global del área de Gas, Cederic Cremers; así como Elías Nucette y Alfredo Urdaneta, representantes de Shell S.A en Venezuela. Del lado venezolano, acompañó a la presidenta encargada Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En una comunicación difundida en redes sociales, Pdvsa informó que el objetivo es “concretar nuevos esquemas de inversión, la reactivación de pozos y la explotación de yacimientos gasíferos”.