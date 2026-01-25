Dejó Tercera Tormenta Invernal cierre de 4 tramos e inundaciones en Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las últimas 24 horas, la tercera tormenta invernal de la temporada dejó un marcado descenso de temperaturas, así como nevadas y lluvia en diferentes regiones de la entidad.

Registraron caída de nieve los municipios de Balleza, Bocoyna, Casas Grandes, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera, Ocampo, Temósachic, Ciudad Juárez, Urique y Praxedis G. Guerrero.

Estas condiciones derivaron en el cierre de los tramos carreteros, como el Janos-Agua Prieta (desde el kilómetro 60 hacia Gallardo), Guachochi-Creel y Parral-El Vergel.

En el trayecto Basaseachi–Cajurichi y en Las Estrellas–San Juanito a la altura de Huevachi, únicamente se permite el tránsito de vehículos 4×4.

Además un total de 25 municipios registró lluvias, con mayor acumulación Moris con 44 milímetros (mm), Témoris 39.6 mm, Batopilas 36.4 mm, Guadalupe y Calvo (Chinatú) 31.2 mm, Bocoyna (Creel) 22.6 mm y Juárez 19 mm.

En Ciudad Juárez hubo encharcamientos e inundaciones en algunas calles y avenidas, lo que ha generado complicaciones en la circulación vehicular.

Estas condiciones incrementan el riesgo de deslaves y afectaciones en caminos rurales, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones.

Debido a la situación, la CEPC recomienda evitar viajes innecesarios y atender las indicaciones de tránsito y seguridad.

Para hoy, el pronóstico prevé que la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 30, en interacción con corrientes en chorro subtropical y polar, un río atmosférico y la entrada de humedad del Pacífico, favorecerá un ambiente de muy frío a frío intenso en la zona serrana.

También se esperan ráfagas de viento que pueden superar los 65 kilómetros por hora (km/h) en gran parte de la entidad.

El Gobierno del Estado reitera el llamado a la población, para mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades Protección Civil, para prevenir riesgos durante este fenómeno invernal.

– Temperaturas máximas previstas para este domingo: Chihuahua 16 grados centígrados (°C), Juárez 5°C, Janos 12°C, Madera 5°C, Temósachic 7°C, Cuauhtémoc 11°C, Ojinaga 12°C, Delicias y Camargo 18°C, Jiménez 20°C, Parral 17°C, Creel 6°C, Guachochi 9°C y El Vergel 8°C

– Temperaturas máximas y mínimas esperadas para el lunes 26 de enero (máx/min °C): Chihuahua 14/0, Juárez 9/-4, Janos 12/-4, Madera 10/-7, Temósachic 12/-9, Cuauhtémoc 11/-4, Ojinaga 12/0, Delicias 17/1, Camargo 17/1, Jiménez 16/1, Parral 15/0, Creel 10/-7, Chínipas 27/8, Guachochi 12/-6 y El Vergel 10/-8